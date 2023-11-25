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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلوب يصف مانشستر سيتي بالفريق الخارق للعادة

يورجن كلوب
يورجن كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي أسباب تعادله الإيجابي بهدف لكل فريق أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأكد كلوب في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة أن الفريق لم يلعب بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الريدز لو لعب جيدًا لحقق الفوز.
وأوضح المدرب الألماني أن فريقه واجه خصمًا خارقًا للعادة، في إشارة لصعوبة إختراق دفاعات مانشستر سيتي.


تصريحات يورجن كلوب

علق كلوب على تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي، حيث قال: "كنا نستطيع أن نحقق الفوز في حالة خضنا المباراة بشكل جيد، لكن لم نخوض المواجهة بشكل أفضل على مدار المباراة، فقد خضنا مباراة أمام فريق خارق للعادة".
وتابع كلوب تصريحاته: "عند إتاحة الفرص لنا قمنا بعمل جيد، كان أمامنا أن نلعب بشكل جيد، لكن سنعمل على ذلك خلال المواجهة المقبلة، لكن اليوم، النقطة جيدة بالنسبة لي، أنا بخير بعد تحقيق هذه النقطة".
وعن عودة اللاعبين من فترة التوقف، قال: "بالتأكيد كان أسبوعًا صعبًا للغاية بالنسبة للاعبين، من جميع القارات".
وتابع: "نحن ما زلنا في طور المعالجة، والمباراة كانت في وقت مبكر من اليوم".
بينما علق على إصابة جوتا، قال المدير الفني للريدز: "يجب علينا أن نرى ما سيحدث، لكن لسوء الحظ أنه تعرض لإصابة في ذلك الوقت، لقد كنا بحاجة لاستمراره".

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