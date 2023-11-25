نيوكاسل يتعادل مع تشيلسي في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين نيوكاسل يونايتد أمام نظيره تشيلسي، في الشوط الأول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، في المواجهة التي يشهدها جيمس بارك.



تقدم ألكساندر إيزاك في النتيجة لصالح نيوكاسل في الدقيقة 13، بينما أدرك رحيم ستيرلينج هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وكان نيوكاسل قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: نيك بوب.

الدفاع: تينو ليفرامينتو، شار، جمال لاسيليس، كيران تريبير.

خط الوسط: كاسيو دي ليرا، رودريجيز مورا، لويس مايلي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك، ميجيل ألميرون.

وكان نيوكاسل قد دخل المباراة وهو في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما بدأ تشيلسي اللقاء في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ويرغب نيوكاسل في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة 0-2 أمام بورنموث في الجولة الماضية.

بينما يبحث تشيلسي استغلال أداء الفريق في المواجهة المثيرة أمام السيتي التي انتهت بالتعادل 4-4، ليستفيق الفريق في محاولة لإعادته إلى المربع الذهبي.