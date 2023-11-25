يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا.. كورة لايف
يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا.. كورة لايف
يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا.. كورة لايف، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لافتتاح مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى.
ووقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، والتي ضمت بجانب القلعة الحمراء، فرق شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني، وتم خوض أول لقاء في هذه المجموعة أمس الجمعة بين شباب بلوزداد ويانج أفريكانز.
والتي انتهت بفوز بطل الجزائر بنتيجة 3-0، ليحتل بذلك الفريق الجزائري صدارة ترتيب مجموعة الأهلي مؤقتًا برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وميدياما اليوم.
وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.
وتنطلق مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
وتفتح أبواب ملعب استاد السلام أمام الجماهير في تمام الساعة الخامسة مساءً على أن يتم غلق الأبواب في الثامنة مساءً أي قبل المباراة بـ60 دقيقة.
يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وميدياما عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
وسوف تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري للبطولة، علاوة على نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.
تشكيل الأهلي ضد ميدياما
يأتي تشكيل الأهلي المتوقع، لمواجهة ميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، كالتشكيل الآتي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس.
- خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.
- خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.
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