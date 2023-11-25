محاكمة المتهمين في "خلية الشروق" غدًا

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم مُحاكمة 57 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة في قضية "خلية الشروق"، وستُخصص الجلسة لسماع الشهود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة لهم أيضًا، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.