العار يُلاحق الإبنة العاقة..سيدة تُساعد أمها المُسنة على إنهاء حياتها !

تجردت سيدة من مشاعر الإنسانية الفطرية وساعدت بيديها والدتها المُسنة على إزهاق روحها بأبشع سيناريو مُمكن.

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أرادت الإبنة العاقة إزهاق روح أمها فناولتها بيدين خبيثتين سلاحاً نارياً أحرق أوراق عُمرها بقسوة بالغة.

تأتينا القصة من ولاية أوكلاهوما الأمريكية التي ألقت الشرطة فيها القبض على سيدة في مُنتصف عقدها الخامس من العُمر بعد أن ساعدت امها المُسنة على إزهاق روحها.

وبحسب تقرير نشرتها مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة اتهمت جايدي واتس – 44 سنة بأنها وفرت سلاحاً نارياً لوالدتها ليندا – 72 سنة من أجل إنهاء قصتها مع الدُنيا.

تفاصيل الجريمة..أنانية تُسطر المأساة

أشار التقرير إلى أن المُتهمة العاقة كانت هي الموكلة برعاية أمها المُسنة التي كانت تُعاني من الخرف، وتمكنت السلطات من الحصول على صورٍ تُوثق الجريمة من داخل منزل الضحية.

المنزل الذي شهد الجريمة

وأظهرت التسجيلات قيام المُتهمة في يوم الواقعة بنهر أمها، وقالت لها بنبرةٍ قاسية :"تناولي حبوب الدواء أو اخنقي نفسك بها"، فضلاً عن تلفظها بالعديد من العبارات المُسيئة غير المُهذبة.

وتواصلت الجريمة بإحضار الجانية سلاحاً نارياً سلمته لأمها قائلةً لها :"افعلي بذلك ما أردتي"، وقامت بعد ذلك بإحضار شنيور هددت به أمها وقالت لها إنها ستحتجزها في غرفة النوم.

وتحت تأثير الضغط انهارت السيدة المُسنة وخارت قوتها واستسلمت لتُطلق على نفسها رصاصتين أنهت بهما حياتها.

وسلمت المُتهمة نفسها للشرطة تمهيداً لبدء مُحاكمتها، وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بخصوص حُكم القصاص بحقها وكيف ستفتص منظومة العدالة منها.