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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

شاب يُنهي قصة غريمه مع الدُنيا بسبب إهانة على الفيسبوك !

بوابة الوفد الإلكترونية

لم يطيق الشاب بطل قصتنا إهانة وجهها له غريمه عبر الفيسبوك فقرر أن يُنهي قصته مع الدُنيا بيديه المُخضبتين بالدماء. 

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انتهت حياة الرجل بأبشع طريقة مُمكنة ليدفع ثمناً باهظاً لإهانة غير مُهذبة أطلقها عبر صفحته الشخصية. 

تأتينا القصة من مُقاطعة دورهام في إنجلترا التي قضت فيها المحكمة المُختصة بالسجن مدى الحياة على الشاب لويس أرمسترونج – 18 سنة الذي قام برفقة شريكه في الجريمة هارفي هيوز – 20 سنة بإزهاق روح روس كونلي – 46 سنة حينما كان نائماً على سريره في بيته يوم 1 مايو الماضي.

وبحسب تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية فإن الراحل تعرض لعدة إصابات ولفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة عقب انتهاء الاعتداء.

المُتهمان المُدانان 

الدافع وراء الجريمة..خطأ فادح يُكلف الضحية عُمره

وأشار التقرير نقلاً عن مصادر قضائية في محكمة نيوكاسل إلى أن الثنائي هاجم الراحل بسبب إهانة وجهها لوالدة الشاب لويس أرمسترونج على الفيسبوك.

وأصدرت عائلة الراحل بياناً قالت فيه :"رحيل كونلي أحدث فجوة في حياتنا، لقد كان رجلاً صالحاً بقلبٍ كبير، وكان يمنح الحب لعائلته وأصدقائه".

وأكدت مصادر شرطية على أن الجاني وشريكه لم يُظهرا أي ندمٍ على الجريمة التي اقترفاها، بل حاولا الهرب من قبضة العدالة.

وتأمل السلطات المعنية أن يُساهم الحُكم الصادر في القضية في منح بعض السكينة لعائلة الضحية. 

وبالتأكيد تفتح هذه الوقائع الباب أمام مُناقشة السبل التي يجب على المُجتمع اتخاذها من أجل الحد من الجرائم وزيادة الوعي بين الأفراد لمنع تكرار هذه الحوادث.

المجني عليه

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