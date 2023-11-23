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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القصاص ينتصر للبراءة.. سيدة تنال جزائها العادل بعد إزهاق روح طفليها

الجانية
الجانية

قررت أم في لحظة جنون تام أن تنتزع قلبها من بين ضلوعه وتضع مكانه صخرة قاسية قميئة الشكل والملمس، وأقدمت بيدين مُجرمتين على إنهاء حياة طفليها.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المحكمة المُختصة في ولاية مونتانا أدانت المُتهمة لينا جارديب – 35 بتهمة إزهاق روح طفليها البالغين من العُمر 3 و 5 سنوات بدمٍ بارد، وقضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

ووقعت الجريمة يوم 19 نوفمبر 2021 حينما عثرت السلطات على جثماني الطفل ناماوس ساندبيرج – 5 سنوات والطفلة إيفيلين ساندبيرج – 3 سنوات بعد تعرضهما لطعناتٍ غادرة.

وأظهر الفحص الطبي أن المجني عليهما تعرضتا لإصابات قطعية في منطقة الرقبة، فضلا عن جروحٍ في الأيادي والأصابع. 

الطفلين الراحلين 

دوافع الجريمة..مرارة الطلاق تُسطر كلمة الختام 

أدلى والد الضحيتين ويُدعى ترافيس ساندبيرج بأنه لم يكن لديه أي خيار سوى تنفيذ حُكم المحكمة الصادر في 2021 بشأن جعل الأم هي الحاضنة الأولى للطفلين بعد انتهاء علاقة الزواج. 

وقال الأب المكلوم على فلذتي كبده: "لقد توسلت في نفس قاعة المحكمة مراراً وتكراراً وقُلت إنه في حالة تسليم الطفلين للجانية فإنها ستُعرضهما للأذى".

والد الضحيتين 

وقالت الأم الجانية في لحظة إقرار بالذنب وشعور بالندم: "كان من المُفترض أن أموت معهما".

وأظهرت الوثائق الخاصة بالقضية أن ترافيس "الأب المكلوم" كانت لديه مخاوف بشأن سلامة الطفلتين حينما تم تسليمهما للأم الجانية نظراً لحالتها النفسية والعقلية.

وقالت رسالة رثاء الطفلتين :"فقدنا طفلين جميلين، سنفتقد ناماوس وإيفيلين بحزنٍ وستظل عائلتهما وأصدقائهما يتذكرونهما للأبد".

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