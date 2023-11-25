السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي جدة والشباب.. موعد المباراة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الدوري السعودي
الدوري السعودي

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، قمة الجولة الرابعة عشر من مسابقة  الدوري السعودي للمحترفين، التى تجمع بين فريق الأهلي ونظيره الشباب.

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تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي

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موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي 

ويلتقي أهلي جدة أمام الشباب بالجولة الـرابعة عشر من دوري روشن السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشباب

وتذاع مباراة أهلي جدة والشباب مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري.

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