تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الهلال والحزم بالجولة الـ 14 التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الحزم في الدوري

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، ميشايل، صالح الشهري، مالكوم.

في الهجوم: ميتروفيتش.

موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

تقام مباراة الحزم والهلال في الجولة الرابعة عشر بمسابقة الدوري السعودي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، السادسة بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره الحزم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الدوري السعودي عبر قناة SSC HD.