السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال والحزم في
الهلال والحزم في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الهلال والحزم بالجولة الـ 14 التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. 

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الهلال والحزم.. والأهلي ضد الشباب أبرز مباريات الدوري السعودي اليوم

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جاهزية ثلاثي الهلال لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي  

تقام  مباراة الحزم والهلال في الجولة الرابعة عشر بمسابقة الدوري السعودي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، السادسة بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره الحزم، على استادمدينة الملك عبدالله الرياضية في الدوري السعودي عبر قناة  SSC HD.

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