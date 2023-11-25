الأهلي يستهل مشواره بمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق ميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب السلام بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



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ويخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي مباراة اليوم أمام ميدياما الغانى بحثا عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة بدوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقًا لخطة الاستعداد للمباراة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.