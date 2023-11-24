غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من عناصره أمام ميدياما الغاني في انطلاق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم غيابات الأهلي كل من خالد عبد الفتاح وأنتوني موديست ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد ورضا سليم.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مع فرق شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

وتُقام مباراة الأهلى وميدياما الغاني، في تمام الساعة التاسعة، بتوقيت القاهرة، من مساء غد السبت، على ستاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن شباب بلوزداد فاز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.