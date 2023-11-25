الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع خليفة معلول

كشف أمير الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيسر التونسي هشام بكار.

ويبحث النادي الأهلي عن بديل مناسب قادر على تعويض علي معلول في الفترة المقبلة، وانتشرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، تفيد بأن الأهلي يخطط للتعاقد هشام بكار.

وقال الحيزم في تصريحات تليفزيونية "هشام بكار محل متابعة من أكبر الفرق في تونس، وأيضا فريق من بلجيكا وآخر من تركيا وعقده ممتد معنا حتى عام 2025، وهو من أبناء النادي، ورحيله سيكون من خلال الاتحاد المنستيري".

وأضاف " لم نتلق أي عرض رسمي من الأهلي بشأن هشام بكار واللاعب يعد مستقبل الجبهة اليسرى في تونس، وإن شاء الله سيكون خليفة علي معلول".

واختتم: "الأهلي فريق كبير ومعروف، وإذا قدم عرضًا يليق باللاعب والاتحاد المنستيري، فلا توجد مشكلة في رحيله".