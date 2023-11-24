مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد الجزائري يضرب يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة

فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه فريق يانج أفريكانز التنزاني، بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة،، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة فى دوري أبطال أفريقيا.

جاءت أهداف شباب بلوزداد الجزائري بتوقيع كل من عبد الرؤوف بن غيث فى الدقيقة العاشرة وأضاف عبد الرحمن مزيان ثانى أهداف الفريق الجزائري فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، وجاء الهدف الثالث فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، عن طريق اللاعب لامين جالو.

وجمع شباب بلوزداد الجزائري أول 3 نقاط في دور المجموعات ويتصدر مجموعته وينتظر ما ستسفر عنه مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني المقررة غدا السبت.

جدير بالذكر أن الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد المغربي.