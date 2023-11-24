الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إسماعيل هنية: المقاومة كبدت العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن نوايا إسرائيل عدوانية معلنة وظهرت في سياسة الأرض المحروقة ومحاولاتهم تهجير الفلسطينيين لمصر، معلقا: الجانب الإسرائيلي لم يتمكن من أهدافه، والشعب الفلسطيني قادر على مواجهة أي استئناف لعدوان قوات الاحتلال.

وأضاف خلال تصريحات للإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن العدو يخفي حجم الخسائر الكبيرة الذي حققته المقاومة في عمق جيشها، خاصة أنه يدعي أنهم لا يقهرون.

 

txt

إسماعيل هنية: حماس ملتزمة بالهدنة بشرط التزام الاحتلال ببنودها

txt

روسيا والأمم المتحدة تُطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

 

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: نعبر عن تقديرنا للأشقاء في مصر وقطر على دورهم المحوري الذي ساعد على وقف العدوان والتوصل لتلك التهدئة، ونحن على اتصال دائم وتشاور ومتابعة دائمة مع وزير المخابرات العامة والقيادة المصرية، وقد اتفقنا على دخول 250 شاحنة وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ من قبل أطراف ذات صلة لا تريد إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

واستكمل: التقينا باللواء عباس كامل وتم التحدث عن وقف إطلاق النار والمسار السياسي لتمكين الشعب في حصوله على حقوقه المشروعة وفق القوانين والقرارات الدولية، ومصر من حيث التاريخ مصر في قلب فلسطين وفلسطين في قلب مصر.
 

مواد متعلقة

بدء توافد شاحنات الوقود وغاز الطهو إلى قطاع غزة

السيسي: دفع الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة أمر خطير

إجلاء 750 روسيًا من قطاع غزة عبر معبر رفح

مع بدء سريان الهدنة.. المستشفى الميداني الإماراتي يتوجه إلى قطاع غزة

الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ

تركيا تُجلي المرضى من قطاع غزة

مجلس الدولة يعلن خطوة جديدة لدعم قطاع غزة

إيران تُرحّب بالتوصل إلى هُدنة إنسانية في قطاع غزة
الجريدة الورقية