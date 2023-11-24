إسماعيل هنية: المقاومة كبدت العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن نوايا إسرائيل عدوانية معلنة وظهرت في سياسة الأرض المحروقة ومحاولاتهم تهجير الفلسطينيين لمصر، معلقا: الجانب الإسرائيلي لم يتمكن من أهدافه، والشعب الفلسطيني قادر على مواجهة أي استئناف لعدوان قوات الاحتلال.

وأضاف خلال تصريحات للإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن العدو يخفي حجم الخسائر الكبيرة الذي حققته المقاومة في عمق جيشها، خاصة أنه يدعي أنهم لا يقهرون.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: نعبر عن تقديرنا للأشقاء في مصر وقطر على دورهم المحوري الذي ساعد على وقف العدوان والتوصل لتلك التهدئة، ونحن على اتصال دائم وتشاور ومتابعة دائمة مع وزير المخابرات العامة والقيادة المصرية، وقد اتفقنا على دخول 250 شاحنة وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ من قبل أطراف ذات صلة لا تريد إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

واستكمل: التقينا باللواء عباس كامل وتم التحدث عن وقف إطلاق النار والمسار السياسي لتمكين الشعب في حصوله على حقوقه المشروعة وفق القوانين والقرارات الدولية، ومصر من حيث التاريخ مصر في قلب فلسطين وفلسطين في قلب مصر.

