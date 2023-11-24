إسماعيل هنية: "حماس ملتزمة بالهدنة بشرط التزام الاحتلال ببنودها"

وجَّه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى الشعب المصري والقيادة المصرية على دورها الكبير خلال مدار الأسابيع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أضاف إسماعيل هنية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه على مدار الأيام الماضية شهدنا تغيرًا جذريًّا في المشهد العالمي الداعم لدولة الاحتلال، موضحًا أن التغير أسفر عن هدنة لمدة 4 أيام لتبادل الأسرى.

نوَّه إلى أن الهدنة الإنسانية تمت عقب وساطة مصرية وقطرية، مؤكدًا أن حماس ملتزمة بشروط الهدنة بشرط أن يلتزم جيش الاحتلال بالبنود كافة.

أوضح، أن قوات الاحتلال فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة في الحرب على غزة، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن 13 أسيرًا إسرائيليًا، في اليوم الأول من الهدنة، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيًّا، موضحًا أن أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم سيكونون من القدس المحتلة.