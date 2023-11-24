الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا والأمم المتحدة تُطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي فيرشينين"، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة "فيرجينيا غامبا"، على أهمية وقف إطلاق النار في غزة فورًا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.

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وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب محادثة هاتفية جرت بين الجانبين إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول قضايا التعاون في سياق منع الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك في قطاع غزة، وذلك في مسعى لوضع حد للعقاب الجماعي اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة".

وفي سياق متصل، أشاروا في الوزارة إلى أن الجانبين أوليا اهتماما خاصا بنتائج اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي عقد بتاريخ 10 نوفمبر لبحث صيغة "آريا"، التي أعدها الوفد الروسي في نيويورك، وتتعلق باختطاف الأطفال والقاصرين الأوكرانيين من بلدان في أوروبا واستغلالهم بشكل مناف للقانون".

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