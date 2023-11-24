فحص 13 أسيرًا إسرائيليًا و10 تايلانديين وفلبيني تسلّمتهم مصر (فيديو)

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، نبأ عاجلًا، يفيد بدء إجراءات الفحص الطبي لـ13 إسرائيليًّا و10 تايلانديين وفلبيني واحد استلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة.



بحسب المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

سيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، إذْ سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

سيدخل على مدار اليوم 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لمناطق قطاع غزة كافة.