محمد رمضان "نمبر وان" في قائمة المطلوبين للقضاء

أصبح لقب "نمبر وان" يرتبط بمحمد رمضان ليس في الفن فقط بل آيضا في المحاكم والأحكام، إذ في خلال 3 سنوات صدر حكمين عليه وينتظر الثالث قربيًا، ومن هنا تستعرض "بوابة الوفد" أحكام صدرت على محمد رمضان خلال السنوات القليلة الماضية.

حبس محمد رمضان سنة

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبس الفنان محمد رمضان “غيابيا” لمدة سنة، وذلك لاتهامه بترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الخاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام

ويذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع “إنستجرام”، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي، إنه تلقى، اتصالًا هاتفيًا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدًا “أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده”.

محمد رمضان

الحكم على محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حجز قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بتغريم الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.

وكان الإعلامي عمر أديب صرح أنه طلب من محاميه الخاص، طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا: "ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبوالريش".

وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: "يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات".

وتابع: "الإنسان المتربي نعمة، فإنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك"، وذلك على حد قوله.

واستطرد: "انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".

محمد رمضان

تفاصيل أزمة محمد رمضان والطيار الراحل أشرف ابو اليسر

بدأت القصة عندما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ تعويضي للطيار أشرف أبو اليسر، قيمته 6 ملايين جنيه، وذلك عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن "أبو اليسر"، ورفض الدعوى الفرعية.

وطالب المحامي مجدي حلمي الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، إذ ذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له بعنوان "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة.

وكان الطيار أبواليسر، طالب في الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان، بالتعويض نتيجة للأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها، بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن الطيار أشرف أبواليسر، قائلاً: "إنها تجربة لقيادة الطائرة".

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من قبل الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى عائلة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في شهر أبريل 2021، بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، وأدت إلى إيقافه عن العمل قبل وفاته.