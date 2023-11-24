بنزيما وحمدالله يقودان تشكيل إتحاد جدة المتوقع لمباراة الأتفاق بدوري روشن

يلتقي إتحاد جدة بنظيره الاتفاق مساء اليوم الجمعة على استاد عبدالله الدبل وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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تشكيل إتحاد جدة المتوقع

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، كورنادو، عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

يحتل إتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة ، فيما يأتي الأتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.