بالصور ..جاياردو يقود مرانه الأول مع اتحاد جدة

قاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة، مرانه الأول مع الفريق اليوم الإثنين، بعد توليه المسئولية الفنية خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "منصة إكس" صورًا لـ جاياردو من مرانه الأول، معلقًا عليه:" من لقاء اللاعبين الأول بمدربنا الجديد وطاقمه الفني قبل بداية الحصة التدريبية ".

جاياردو يقود مرانه الأول مع اتحاد جدة

وحرص الجهاز الفني الجديد بقيادة جاياردو على الحديث مع اللاعبين قبل بداية التدريبات.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة أعلنت إقالة البرتغالي نونو سانتو بعد هبوط كبير في مستوى الفريق مؤخرًا بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 14 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

