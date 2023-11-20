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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جاياردو يصدم اتحاد جدة السعودي بطلب غريب.. القصة كاملة

جاياردو مدرب اتحاد
جاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي

تدولت انباء صحفية ابرزتها الصحف السعودية، عن طلب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد السعودي عقب توليه القيادة الفنية للفريق بعد رحيل نونو سانتو.

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طلب جاياردو 

ونوه جاياردو عن سرعة تدعيم صفوف الاتحاد السعودي بصفقات تمتلك القدر الكافى على غرار النجوم كريم بنزيما، ونجولو كانتي.

وأشار الى ان ريفر بليت الأرجنتيني والكولومبي خوان كوينتيرو لاعب راسينج كلوب، على رأس الأسماء الذي يرغب فى ضمهم خلال المريكاتو الشتوي القادم.

ويخوض فريق اتحاد جدة كباراة هامة أمام نظيره فريق الاتفاق يوم الجمعة المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة.

ويتواجد اتحاد جدة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة جمعهم من الفوز في 7 لقاءات والتعادل في 3 وتلقي الهزيمة في مثلهم.

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