تفاصيل انطلاق مباريات دوري روشن السعودي بالجولة الرابعة عشرة

دوري روشن السعودي.. بحث عنه الكثير من عشاق الكرة السعودية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع بدء انطلاق الجولة الرابعة عشرة غدا، وذلك بـ 4 مواجهات قوية.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "روشن السعودي"، كالتالي:

استضافة فريق الاتفاق نظيره الاتحاد على ملعب نادي الاتفاق في الدمام.

يواجه التعاون نظيره الرياض على ملعب نادي التعاون في بريدة.

يستضيف فريق الطائي نظيره الرائد على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

ويلتقي النصر نظيره الأخدود على ملعب الأول بارك في الرياض.

فيما تختتم مباريات الجولة بعد غدٍ بإقامة 5 مواجهات، هم:

تجمع الحزم بالهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. ويلتقي الفتح نظيره الفيحاء على ملعب نادي الفتح بالأحساء. يستضيف ضمك نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها. يحل الخليج ضيفًا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة. يواجه الأهلي نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

ترتيب دوري روشن السعودي

يذكر أن نادي الهلال يحتل صدراة الترتيب بـ 35 نقطة، ونادي النصر وصيفاً بـ 31 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 26 نقطة، يليه التعاون بـ 25 نقطة، والمركز الخامس الاتحاد 24 نقطة، والفتح سادساً بـ 24 نقطة، وسابعاً الاتفاق بـ 22 نقطة، والفيحاء ثامناً بـ 16 نقطة، والوحدة تاسعاً بـ 16 نقطة، وبالمركز العاشر ضمك بـ 15 نقطة.

فيما يحصل على المركز الحادي عشر نادي الشباب بـ 15 نقطة، والثاني عشر الخليج بـ 13 نقطة، والثالث عشر أبها بـ 13 نقطة، والرياض الرابع عشر بـ 12 نقطة، والطائي في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة، والأخدود السادس عشر بـ 10 نقاط، يليه الرائد بـ 9 نقاط، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 7 نقاط.