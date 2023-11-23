عاجل
دعم غزة.. السيسي: نبحث عن الإنسانية بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة السيسي: الموقف المصري رافض بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس 23 نوفمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

txt

حملة مكبرة تتمكن من تحرير 11 محضر مخالفة تموينية بقنا

txt

انخفاض جماعي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

 

 العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.19 جنيه للشراء، 100.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع. 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.85 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.46 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.63 جنيه للشراء، 33.82 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.80 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع.

 في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 33.74 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.57 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.74 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.72 جنيه للشراء، و 33.87  جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.47  للشراء، و 33.71 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.40  جنيه للشراء، 38.75 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.71  جنيه للشراء، 34.98 جنيه للبيع. 

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.45 جنيه للشراء، و22.59 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.48 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.92 جنيه للشراء، 2.96 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.55 للشراء، 20.71 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.29 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

الجاكيت بـ 150 جنيهًا.. محلات البالة الطريق الوحيد لكسوة المواطنين في الشتاء "صور"

عاجل.. السيسي: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نقبله.. وحكمتنا ليست ضعفًا أو تهاونًا

السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات المصرية لقطاع غزة (شاهد)

الجريدة الورقية