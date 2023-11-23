حملة مكبرة تتمكن من تحرير 11 محضر مخالفة تموينية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الخميس برئاسة محمد عز سكرتير المدينة ، عضو المتابعة بالوحدة ، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة ، من شن حملة تموينية مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات. جاء ذلك بحضور مسئولين من جهاز حماية المستهلك - الصحة - تموين بندر قنا والطب البيطري بقنا .

حيث تفقدت اللجنة، عددًا من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة ، والمخابز وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

واسفرت الحملة عن تحرير عدد ١١ محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ومنتجات مجهولة المصدر و عدم حمل شهادة صحية ونظافة .