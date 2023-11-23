الخميس 23 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة مكبرة تتمكن من تحرير 11 محضر مخالفة تموينية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الخميس برئاسة محمد عز سكرتير المدينة ، عضو المتابعة بالوحدة ، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة ، من شن حملة تموينية مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات.   جاء ذلك بحضور مسئولين من جهاز حماية المستهلك - الصحة - تموين بندر قنا والطب البيطري بقنا .

  حيث تفقدت اللجنة، عددًا من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة ، والمخابز وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين ، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح ، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .  

 واسفرت الحملة عن تحرير عدد ١١ محضر متنوع ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ومنتجات مجهولة المصدر و عدم حمل شهادة صحية ونظافة .

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