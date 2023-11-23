الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على حارس عقار سرق شقة مواطن بالحدائق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على (حارس عقار وأحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية – طوابع تأشيرات السفر – 2 ساعة يد – هاتف محمول – مفتاح تشغيل السيارة) من داخل شقة (أحد الأشخاص) .

اقرأ أيضاً: صراع الأشرار.. تاجر مُخدرات يدفع حياته ثمنًا للجشع الدنيء

txt

الإيقاع بسارقة بيت تعمل به في مصر القديمة

txt

القبض على مستريح جديد بالشرقية "تفاصيل"


 

 وتم إعادة المسروقات وضبط سيارة قاما بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات .تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

الإيقاع بسارقة بيت تعمل به في مصر القديمة

القبض على مستريح جديد بالشرقية "تفاصيل"

تنفيذ تطوير أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية بشارع المقريزى في مصر الجديدة

القبض على متهم انتحل صفة رجل شرطة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض

وزير الداخلية يشدد على ضبط المخالفين من سائقي "التوك توك"

ضبط طالب يقود سيارة بلوحة مطموسة وبداخلها سلاح في قبضة الأمن

الإيقاع بعصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

الإيقاع بشخصين حاولا تهريب أقراص مُخدرة عبر مطار القاهرة
الجريدة الورقية