القبض على حارس عقار سرق شقة مواطن بالحدائق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على (حارس عقار وأحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية – طوابع تأشيرات السفر – 2 ساعة يد – هاتف محمول – مفتاح تشغيل السيارة) من داخل شقة (أحد الأشخاص) .

اقرأ أيضاً: صراع الأشرار.. تاجر مُخدرات يدفع حياته ثمنًا للجشع الدنيء





وتم إعادة المسروقات وضبط سيارة قاما بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات .تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.