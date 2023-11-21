صراع الأشرار.. تاجر مُخدرات يدفع حياته ثمنًا للجشع الدنيء

يختلف الجُناة أحيانًا فيما بينهم حتى لو أقسموا على أن تتفق إراداتهم، من أجل تحقيق المآرب السوداء لميولهم الإجرامية.

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وفي بعض الأحيان يصل الخلاف ما بين الأطراف المعنية لحد سفك الدماء بدون أدنى شعور بالذنب، فمن ينزل بقدميه إلى الوحل لا يحق له الشكوى من تلطيخ ثوبه.

صراع على المخدرات يزهق روح الطماع

قصة اليوم تـأتينا من بريطانيا التي أدانت فيها المحكمة المُختصة في مدينة بلاكبول أربعة رجال بتُهمة إزهاق روح رجل بعد أن سرق منهم كمية كبيرة من المُخدرات.

وبحسب تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية فإن الراحل ويُدعى جون هاتشينسون – 44 سنة تم مُهاجمته من قبل عصابة الشر في شقته بمدنية بلاكبول يوم 10 إبريل، واستخدم الجُناة سلاحاً نارياً.

وعانى المجني عليه من نزيفٍ داخلي قبل أن يتعرض لسكتة قلبية حادة أودت بحياته.

وأشار التقرير إلى أن الجُناة استخدموا أيضاً مطرقة وعصا معدنية وقطعة خشبية في الاعتداء الذي أجهز على الراحل.

وفر الجُناة من مسرح الجريمة قبل وصول الشرطة، وعلى الفور تم نقل المجني عليه للمستشفى لعلاج إصاباته أملاً في نجاته ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

الجُناة الأربعة

وكشفت الفحوص الطبية تعرض المجني عليه لإصابة في الطحال نتيجة لضربةٍ بمطرقةٍ، وعانى أيضاً من كسرٍ في أحد الأضلاع.

وتضمنت قائمة المُدانين كلا من لي كلارك – 33 سنة وديفيد بوند – 33 سنة، وتم إدانتهما بجريمة إنهاء الحياة.

فيما أدين كل من دانييل كانينجهام – 34 سنة ودارين ماك كابي – 47 سنة بجريمة إزهاق الروح غير العمدي، وسيتم تحديد مدة عقوبة كل هؤلاء فيما بعد.