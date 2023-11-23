الإيقاع بسارقة بيت تعمل به في مصر القديمة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، لقيامها بسرقة ( مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل عملها بدائرة القسم ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

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يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.