الإيقاع بعصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بالشرقية وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

التحقيق مع عمل عثر بحوزته على 2 بندقية خرطوش و 8 فرد محلى بسوهاج



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.

وكانت قد كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل سمية البالغة من العمر 35 سنة عاملة نظافة على يد رمضان. ف عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، بعدما طعنها 3 مرات مستخدما سلاح أبيض عبارة عن سكين بعدما طلب منها الزواج أكثر من مرة ورفضت طلبه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتفريغها لبيان تفاصيل وقوع الجريمة، وكما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.

وتحفظت النيابة على جثة المجني عليها داخل المشرحة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان ظروف وتوقيت الوفاة والإصابات التي في جسدها جراء الطعن.