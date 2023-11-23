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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون الأرضي

يبحث المواطنون عن كيفية رابط وكيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر، تجنبًا لتحويل الخط الأرضي للاستقبال وانقطاع خدمة الانترنت.

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كيفية تسديد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا؟

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وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر بعد صدورها من قبل شركة المصرية للاتصالات: 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات بالضغط على الرابط التالي https://te.eg/wps/portal

 

يتم الضغط فوق "خدماتي".

 

ثم النقر فوق "فاتورة التليفون الأرضي".

 

يتم ادخال رقم التليفون الخاص بك.

 

ثم النقر فوق "استعلام" فتظهر لك تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

 

كما يمكن الاستعلام أيضًا من خلال الهاتف عن طريق الاتصال على رقم 111 من أي خط أرضي أو محمول، ثم اضغط على رقم 1 لخدمات التليفون الأرضي، اضغط على رقم 1 للاستعلام عن الفاتورة، أدخل رقم الحساب الخاص بك، أدخل رقم PIN الخاص بك، اضغط على زر الإرسال.

 

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 

خدمة فوري.

 

ماكينات ATM .

 

خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

 

مكاتب البريد المصري.

 

موقع الشركة المصرية للاتصالات.

 

مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

 

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