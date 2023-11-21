المصرية للاتصالات: شركات العقارات تثق في قدرتنا على تقديم أفضل مستوى من الخدمات

أكد محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن التعاون مع شركة مدينة مصر يؤكد على الثقة المتزايدة من قبل شركات التطوير العقاري في قدرة المصرية للاتصالات على تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وخبرات فنية فائقة.

أشار أبو طالب إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تشتهر بخلق قيمة للمستهلكين والشركات والمؤسسات.

قال: "نحن نؤمن أن في قلب التكنولوجيا تكمن الأدوات التي تجعل الحياة أسهل للجميع، ولهذا السبب نخطط الآن للطريقة التي نريد أن نعيش بها في المستقبل".

أضاف: "على مدار السنوات القليلة الماضية، عقدنا شراكة وتعاونًا مع أكبر المطورين العقاريين في مصر من أجل جعل الحياة في المستقبل حقيقة واقعة".

تابع: "اليوم، جنبًا إلى جنب مع شريكنا الجديد، مدينة مصر، نحن فخورون بالإعلان عن توقيع بروتوكول الاتصال الخاص بنا، والذي سيضع الأساس لتجربة فريدة من نوعها لجميع سكان مدينة مصر. وفي المقابل، جعل حياة السكان أسهل والتعليم أكثر متعة والعمل أكثر مرونة.

تقدم بالشكر جزيلاً لفريق العمل الذي لم يدخر جهدًا لجعل هذه الشراكة حقيقة، قائلا: “فخور بكم جميعا، نحن نفخر بكوننا مزود التكنولوجيا المفضل لسوق العقارات المصري وسنستمر في خلق قيمة لشركائنا في كل خطوة على الطريق”.