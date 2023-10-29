يبحث الكثيرون عن كيفية تسديد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا دون الذهاب إلى السنترال، وفي السطور التالية نوضح خطوات تسديد الفاتورة إلكترونيًا.

أولًا.. الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات بالضغط على الرابط التاليhttps://te.eg/wps/portal

انقر فوق "خدماتي"، انقر فوق "فاتورة التليفون الأرضي"، أدخل رقم التليفون الخاص بك، انقر فوق "استعلام" فتظهر لك تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we من خلال الهاتف، الاتصال على رقم 111 من أي خط أرضي أو محمول، ثم اضغط على رقم 1 لخدمات التليفون الأرضي، اضغط على رقم 1 للاستعلام عن الفاتورة، أدخل رقم الحساب الخاص بك، أدخل رقم PIN الخاص بك، اضغط على زر الإرسال.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الفيزا بالدخول عبر موقع وي من الرابط السابق، ثم الاستعلام عن قيمة الفاتورة، واختر خانة دفع فاتورة التليفون الأرضي، وأدخل كود المحافظة، أدخل رقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته، اضغط على «السداد الإلكتروني»، اضغط على زر «ادفع»، ادخل البيانات، اختر طريقة الدفع المناسبة «فيزا / ماستر كارد»، اضغط على خانة «سدد».

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي نقديًا من خلال أقرب فرع سنترال، أو السداد النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية.

وفي حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي تتوقف خدمة المكالمات وتعطي الشركة للمستفيدين فرصة للسداد تسمى فترة سماح يستقبل فيها التليفون الأرضي المكالمات فقط ولا يمكنه إجرائها، وبعد انتهاء فترة السماح تتوقف الخدمة ويكون هناك غرامة تأخير تضاف على الفاتورة.