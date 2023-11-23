تأجيل مُحاكمة تاجر أدوات منزلية مُتهم بإنهاء حياة شيف

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، قراراً بتأجيل مُحاكمة تاجر أدوات منزلية مُتهم بإنهاء حياة شيف عمداً بعد أن دافع عن سيدة بمنطقة البدرشين لجلسة 16 ديسمبر لرد هيئة المحكمة.

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صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "عاشور ع. م."، 39 سنة، تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين.

وقام المتهم بقتل المجني عليه "ع ا"، صاحب الـ27 عامًا "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.