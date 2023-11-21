الغيرة تدفع رجلاً لإزهاق روح صديقه بسبب علاقة عاطفية..ما القصة؟

أعمت الغيرة بصيرة الجاني في قصتنا، فأطلق العنان لعدوانيته حتى تقود الأمور، فوصلت الحكاية لمشهد إسالة الدماء الحارة.

اقرأ أيضاً: على خلفية سرقة خزينة شركة في عابدين.. كيف تحمي شركتك من اللصوص؟

الجاني المخمور يُنهي حياة صديقه

القصة تأتينا من بريطانيا وتحديداً من مقاطعة ليسترتشاير التي أدانت فيها المحكمة المُختصة رجلاً في نهاية عقده الثالث بعد أن أزهق بيديه روح صديقه ديفيد بيتيسون – 43 سنة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الجاني ويُدعى كايل مورلي – 29 سنة يوم 24 فبراير الماضي وفي طريقه للمنزل أبصر صديقه بيتيسون مع صديقته السابقة كاتي لامب – 23 سنة في وضعٍ مُخلٍ بمنطقة ألعاب الأطفال.

وثارت حفيظة الجاني، وقام بلكم الشابة كاتي لامب حتى أسقطها مغشية عليها، ومن بعد ذلك قام بمُهاجمة صديقه بيتيسون الذي لم يُبدي أي مُقاومة.

المجني عليه

وقام الجاني بعد ذلك بلكم وركل المجني عليه، ليُسبب له إصابات فادحة في الوجه، ووصلت الشرطة فيما بعد لمسرح الجريمة ليُعلن بعد ذلك مصرع الرجل مُتأثراً بإصاباته.

وأظهر الفحص الطبي على جثمان الراحل أن السبب الرسمي للوفاة هو تعرضه لصدمة كبيرة في وجهه، واعترف الجاني بضرب بيتيسون، ولكنه نفى أن يكون قصده إحداث إصابات خطيرة به.

وشدد الجاني على أنه كان مخموراً حتى الثمالة في يوم الجريمة، وكان تحت تأثير المُخدر في وقت ارتكاب الواقعة.

ويُمكن أن تصل مدة عقوبة الجاني لحد السجن مدى الحياة، ولكن القاضي سيتخذ قراره وسيُصدر حُكمه الذي سيتضمن مدة العقوبة الإجمالية.