رجل يكتب الفصل الأخير في حياة زوجته.. ويذهب ليعترف للشرطة

انتصرت نوازع الشر على بذور الخير لدى بطل قصتنا فأزهق روح شريكة عُمره بلا رحمة، لم يُبدي الجاني أي ندم وساقته قدماه للذهاب إلى الشرطة من أجل الاعتراف بجريمته.

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نشب الخلاف بين الزوجين، وبدلاً من أن يميل الزوج بصفته قائد العلاقة للحلول الودية، اختار بإرادته الحُرة الحل الأكثر مأساوية ليُحول حياته وحياة من يُحب لجحيمٍ مُطلق.

جنون تام يُزهق روح أم الأطفال الأربعة

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الجاني ويُدعى أنتوني ويسيل – 41 سنة تم القبض عليه واتهامه بجريمة إزهاق الروح من الدرجة الثانية في واقعة وفاة زوجته آنا ويسيل – 37 سنة.

وقال المُتهم لرجال الشرطة في ولاية أوريجون الأمريكية أن جريمة إزهاق الروح وقعت في منزل العائلة، وعلى الفور هرعت الشرطة لمكان الجريمة، وعثرت على جثمان الراحلة داخل المنزل.

وأظهرت الفحوص الطبية التي تم إجرائها على المجني عليها تعرضها للإصابة بعيارين ناريين تسببا في وفاتها على الفور، ولم تكشف الشرطة بعد أي سبب أو دافع مُحتمل للجريمة العنيفة.

وأكد التقريرعلى أن المجني عليها كانت مُتزوجة بالجاني لمدة 18 سنة، وأثمر الزواج عن 4 أطفالٍ كُتب عليهم أن يكونوا أيتاماً حتى آخر يوم في أعمارهم.

وعبر ذوي الضحية عن صدمتهم وأكدوا انها كانت محبوبة في وسط أصدقائها وزملائها في العمل وفي المجتمع.

وستشكف الأيام المُقبلة عن مصير الجاني وكيف ستقتص المحكمة منه انتصاراً للضحية.