القوات الروسية تقصف زابوروجيا 127 مرة خلال يوم

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا يوري مالاشكو اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت 22 مدينة وقرية تابعة للمنطقة 127 مرة، خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن مالاشكو قوله - في بيان له - "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 127 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية".

وقال "إن روسيا شنت خلال الهجوم 19 غارة باستخدام الطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابولي ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا وروبوتين، وأن القصف أسفر عن تضرر منشآت مدنية.

وفي منطقة خيرسون، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية اليوم مقتل شخص وإصابة آخر، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 65 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة أولكسندر بروكودين قوله - في بيان له - "إن روسيا قصفت خيرسون بـ287 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

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