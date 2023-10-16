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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: الجيش الروسي قصف 23 بلدة في إقليم زابوروجيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي قصف 23 بلدة تابعة للإقليم ليلة أمس، مما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا.

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وقال مالاشكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية:" شن الروس 134 ضربة على 23 بلدة. وتم إطلاق ما يصل إلى 111 قذيفة مدفعية على أراضي بلدات هوليايبول وأوريكيف ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وبيلوهريا وليفادني وروبوتين وكاميانسكي وغيرها من بلدات وقرى خط المواجهة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس نفذوا ضربات صاروخية على دنيبروفكا وبريدولينيفكا و7 هجمات بطائرات بدون طيار على هوليايبول وزاليزنيشن ومالينيفكا وبولتافكا وشيرفوني وستيبوف و9 هجمات بالمدفعية على أوريكيف ونوفودانيليفكا وروبوتاين وبيلوهريا ومالا توكماشكا، بالإضافة إلى 5 غارات جوية على أوريكيف ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا.

وأوضح انه وردت ستة بلاغات حول الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية ومرافق البنية التحتية.

ومن جانبه .. أفاد القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، إيهور موروز، اليوم الإثنين بأن القوات الروسية قصفت منطقة دونيتسك، ما تسبب في مقتل أربعة أشخاص. 

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن موروز قوله "إن الروس أصابوا أربعة من سكان منطقة دونيتسك ، اثنان في هانيفكا، وواحد في نيتيلوف والرابع في فيرخنوكاميانسكي".. مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الضحايا في ماريوبول وفولنوفاخا.

وقد وردت أنباء أنه قد يتم الإعلان في منطقة دونيتسك عن الإخلاء القسري قريبا للعائلات التي لديها أطفال من مجتمعات توريتسك ومارينكا.

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