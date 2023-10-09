زاخاروفا: قدمنا معطيات تثبت تورط كييف في قصف محطة زابوروجيا الكهروذرية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين إن وحدات الجيش الروسي تصدت لهجمات أوكرانية استهدفت محطة زابوروجيا الكهروذرية للاستيلاء عليها وقامت بإفشالها.

وقالت زاخاروفا، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، إن الخارجية الروسية أعلنت مرارا أن نظام زيلينسكي يستخدم محطة الطاقة النووية كـ"سلاح نووي قذر"، ليبتز الأوروبيين به.

وأضافت أن روسيا قدمت معطيات في جميع المنصات تثبت أن القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية باستمرار.

وحول اعتراف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن قوات خاصة تابعة لمؤسسته الأمنية نفذت 3 محاولات لمهاجمة محطة زابوروجيه الكهروذرية، أكدت زاخاروفا أن "هذا الاعتراف دليل قاطع للأمم المتحدة، التي ظل ممثلوها يعلنون أنهم لم يتمكنوا من تحديد اتجاه ومصدر الهجوم على المحطة".

وأشارت إلى أن ذلك الاعتراف يدحض جميع المزاعم حول روسيا أنها مصدر التهديد للمنشآت النووية وهي من تهدد باستخدام الأسلحة النووية.