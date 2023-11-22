موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي

تستعرض بوابة الوفد موعد مباراة النصر و الأخدود مساء اليوم الاربعاء على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة دوري روشن السعودي .

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يواصل فريق النصر السعودي تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة الأخدود في إطار الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الأخدود

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – سلطان الغانم.

خط الوسط: بروزيفيتش – أوتافيو – فوفانا – ساديو ماني – تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر السعودي لمباراة الأخدود في دوري روشن السعودي

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي تدريباته العالمي استعدادًا لمباراة الأخدود ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي .

عاد كريستيانو رونالدو من فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال في مباراتين خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ يورو 2024 .

ويستعد فريق النصر السعودي لمباراة الأخدود مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر السعودي والأخدود في دوري روشن

تبدأ مباراة النصر السعودي والأخدود مساء الجمعة 24 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 8مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والأخدود

تذاع المباراة على قنوات اس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة بطولة دوري روشن السعودي .