الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس الأمريكي يشكر السيسي على دوره القيادى فى اتفاق الهدنة

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة، وقدم الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دوره القيادي في الاتفاق، كما أكد على أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

شاحنات المساعدات الإنسانية 

أعلن صندوق تحيا مصر عودة شاحنات المساعدات الإنسانية الشاملة المقدمة من الصندوق الى الأراضي المصرية "معبر رفح المصري "بعد تفريغ حمولتها بقطاع غزة.

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الأزهر يحيي الجهود المصريَّة القطرية في إقرار هدنة إنسانيَّة في غزة

وكانت  قافلة صندوق تحيا مصر وصلت اليوم الاربعاء محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية وكل الإمدادات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني https://tahyamisrfund.org إغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

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الأزهر يحيي الجهود المصريَّة القطرية في إقرار هدنة إنسانيَّة في غزة

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