الأزهر يحيي الجهود المصريَّة القطرية في إقرار هدنة إنسانيَّة في غزة

اعرِبُ الأزهر الشريف عن تقديره لجهود الوساطة المصريَّة القطريَّة والوصول إلى إقرار هدنة إنسانيَّةٍ لوقف العدوان على إخواننا في قطاع غزة، وضمان عبور المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى أهلنا في القطاع، داعيًا المولى -عز وجل- أن تؤدِّي هذه الخطوة إلى وقف كامل للعدوان المتوحِّش على أصحابِ الأرض والحقِّ.



ويحيي الأزهر موقف كل أحرار العالم من المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم ممَّن خرجوا رفضًا للعدوان على الأبرياء والمدنيين في غزة، وساندوا الحق الفلسطيني، واستنكرُوا ممارساتِ الاحتلال الغاصب ووحشيته في حقِّ الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، ورفضوا استهداف المستشفيات والكنائس والبُيُوت ومقرات إيواء النازحين.

الأزهر يحى الأصوات الحرة للتعبير عن موقفها بشجاعة



ويشجِّع الأزهر كل الأصوات الحرة للتعبير عن موقفها بكل شجاعة، والضغط بكل ما أُوتيتْ من قوة على أصحاب القرار العالمي لإنهاء هذه الفترة التي طالما شكلت خزيًا وعارًا على الإنسانية جمعاء.

نظمت لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية حفلًا لتوزيع جوائز المسابقة العالمية السنوية والتي عقدت هذا العام في موضوع «إعجاز القرآن الكريم والسنة في بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة» في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية وتشجع طلاب العلم على القراءة والبحث.



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن المسابقة ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة مضيفا تؤدي هذه المسابقات دورًا مهمًا في تشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع وإثراء معارفهم المختلفة.

مشيرا إلى أن البحوث المقدمة استهدفت الكشف عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في بناء القدرة البشرية على تحقيق الاستدامة.



اختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين

حيث فاز بالمركز الأول حازم يوسف أبو ضيف عبد العال وحصلت على المركز الثاني الشيماء السيد محمود علي .أما المركز الثالث فاز به أشرف فتحي محمود الجندي.

والفائزون بالجوائز التقديرية نرمين فايز محمد، عبد الله علي عابدين محمد، صبحي رمضان فرج سعد، ماهر عبد الفتاح سليمان، السيد علي أحمد علي، والفائزون بالجوائز التشجيعية: محمد محمد رجب، سليمان علي سليمان بدير.