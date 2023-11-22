جائزة محمد بن راشد .. التونسية نور سحنون أفضل رياضية ناشئة

توجت التونسية نور سحنون بطلة افريقيا في لعبة التنس بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ، بعد أن تنافست مع 6 رياضيين ناشئين عرب.





كان مجلس أمناء جائزة دبي للإبداع الرياضي والذي يأتي برئاسة مطر الطاير، قد أشار خلال وقت سابق إلى فتح باب الترشح للدورة 12 بداية من شهر إبريل من عان 2022، واستمر تلقي الطلبات حتى انتهاء شهر أغسطس من العام الجاري 2023.



وتضم الجائزة تكريم نماذج رياضية مختلفة إضافة إلى مبادرات ومشروعات في هذا الصدد ، بعد أن بلغ عدد المترشحين للدورة الماضية والتي حملت رقم 11 ، 409 رياضيين، إضافة 29 ابتكارًا رياضيًا إضافة إلى 26 إنتاجًا علميًا رياضيًا، و54 مشروعًا ومبادرة وبرنامج رياضي شامل.

رعاة الجائزة ..

وتأتي الجائزة برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وتأتي برئاسة الشيخ أحمد بن محمد، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي للإعلام.