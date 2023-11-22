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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبانة: الأهلي أمام فرصة ذهبية للوصول لنهائي مونديال الأندية

محمد شبانة
محمد شبانة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يمتلك فرصة ذهبية في مونديال الأندية القادم والمقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية.

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وقال شبانة في تصريحات إذاعية اليوم: " تصريحات أنمار الحائلي لجريدة الشرق الأوسط ومهاجمة الاستقطاب لعدم إبرام صفقات قوية للنادي اسوة بالهلال رغم امتلاكه العديد من النجوم ابرزهم كانتي وبنزيما".

وأضاف: " جاءت تصريحات الحائلي بسبب تراجع مستوى اتحاد جدة ومجرد غطاء لوصول النادي لمنتصف الجدول بالدوري السعودي ".

الأهلي أمام فرصة ذهبية

وأكد شبانة على أن استغلال هذا الموقف من كولر ولاعبيه سيكون اكبر دافع لوصول الفريق لنهائي مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن إدارة الأهلي قد أعلنت التوجه لخوض منافسات كأس العالم للأندية يوم ١١ ديسمبر المقبل.

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