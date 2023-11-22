الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الفول صباح اليوم الأربعاء عند تاجر الجملة

الفول
الفول

أسعار الفول.. استقرت أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الأربعاء، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا، نحو 34,000 جنيهًا للطن.

 

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

 

وتعتبر أيضًا أسعار الفول من الموضوعات الأكثر بحثًا ورواجًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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الرقابة الصحية ورئيس جامعة المنوفية يناقشان خطة حصول المنشآت الطبية على الاعتماد

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أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية

أسعار الفول اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 34,000 جنيهًا للطن.

 

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي هبوطًا لدى التجار بلغ نحو 23,500 جنيه للطن .

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.

 

وتعتبر أيضًا أسعار الفول من الموضوعات الأكثر بحثًا ورواجًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

 

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