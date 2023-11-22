هدنة غزة.. تستمر 4 أيام قابلة للتمديد وهذا موعد البدء

هدنة في غزة .. اعلنت قبل قليل وزارة الخارجية القطرية أنه سوف يتم الإعلان عن وقت بدء الهدنة في خلال الساعات الـ24 القادمة، وذلك بعد الوصول للاتفاق بهدنة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.



اعلنت دولة قطر، الموافقة على إتفاق هدنة إنسانية في غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

صفقة تبادل الأسرى

واوضحت قطر أنها تستمر في مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمنة بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.

هدنة في غزة

وقالت قطر أنه تم الاتفاق على تبادل الأسرى والذي يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وقالت الخارجية القطرية انه ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".