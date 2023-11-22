عاجل.. أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على اتفاق الهدنة في غزة

أفادت أنباء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بالتوصل إلى حلول شاملة للأزمات مع إسرائيل.

من جهته أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه يرحب بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.