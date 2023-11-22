عاجل
عاجل.. أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على اتفاق الهدنة في غزة عاجل.. السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية بالوصول لاتفاق هدنة بغزة
الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على اتفاق الهدنة في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت أنباء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن،  يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بالتوصل إلى حلول شاملة للأزمات مع إسرائيل.

txt

مستشار الرئيس الفلسطيني: حقن الدماء ووقف المجازر أهم أولوياتنا حاليا

txt

الرئيس الفلسطيني يطالب بتدخل أمريكي فوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة

من جهته أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه يرحب بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

مواد متعلقة

مستشار الرئيس الفلسطيني: "الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي" (فيديو)

الرئيس الفلسطيني: "نرفض مخططات التهجير والترحيل للفلسطينيين.. وغزة جزء لا يتجزأ من أرضنا"
الجريدة الورقية