تفحمت بالكامل.. احتراق شقة وإصابة مسن بالدقهلية

اندلع حريق هائل بشقة سكنية، كائنة بقرية البهو فريك التابعة لمركز أجا بالدقهلية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالدقهلية، بلاغا من أهالي قرية البهو فريك مركز باندلاع حريق بشقة سكنية بأحد المنازل بالقرية.



وفور البلاغ انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلي مكان الحريق وانتقل ضباط وحدة مباحث أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المواطن "زكريا.ع"، بقرية البهو فريك مركز أجا.

وجرى الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الرئيسية للشقة.



وأسفر الحريق عن احتراق احتراق محتويات الشقة بالكامل كما اصيب احد الجيران باختناق اثناء مشاركته مع الاهالي وقوات الحماية المدنية في إطفاء الحريق بالشقة وتبين انه يدعى "محمد. ر"، 61 سنة بالمعاش، وجرى نقله إلي مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

هذا وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة العامة للحماية المدنية ، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب غاز.