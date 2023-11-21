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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غدا.. الأهلي راحة سلبية استعدادًا ميدياما الغاني

الأهلي
الأهلي

 منح السويسري كولر المدير الفني لفريق  الأهلي ،  للاعبين راحة غدًا، على أن  ‏الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، لمواصلة التحضير لمباراة ميدياما الغاني في ضربة البداية ‏بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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وكان الفريق قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، واشتمل البرنامج التدريبي ‏على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.‏

وحرص الجهاز الفني على استغلال فترة توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في ‏الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ‏ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات ‏دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

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