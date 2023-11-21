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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش بالدوري

يد الأهلي
يد الأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره فريق طلائع الجيش، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ‏لحساب منافسات بطولة الدوري.‏
 

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بعد قليل .. طائرة الأهلي ضيفًا على بتروجت في ثاني مواجهات الدوري

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريقان أداءً فنيًا مميزًا للغاية على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.‏

وتقدم فريق «رجال يد الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 16-10، واستمر التفوق للفريق الأحمر حتى النهاية، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي بنتيجة 28-‏‏25.‏

طائرة الأهلي في مواجهة بتروجت ..

وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة ، يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الآن ، نظيره بتروجت في ثاني مبارياته ببطولة الدوري على صالة اتحاد الشرطة.

وبدأت المباراة في السادسة مساء اليوم، وسبقها قيام الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
كان فريق طائرة الأهلي ، قد بدأ مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.

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