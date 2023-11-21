برشلونة يستهدف بديل جافي من الدوري الإنجليزي

تعرض لاعب وسط برشلونة الإسباني جافي لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أحدى مواجهات منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة وضعت الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي ليكون أبرز لاعب للتعاقد معه لتعويض غياب جافي عن البلوجرانا.

وكان لاعب الوسط الأرجنتيني مرشحًا بقوة للانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن تمسك توتنهام باللاعب جعله يستمر في السبيرز.

ويواجه سيلسو تهميش من الجهاز الفني لتوتنهام، حيث لم يلعب سوى 4 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، حيث يُتوقع أن يغادر اللاعب النادي الإنجليزي خلال الميركاتو المقبل.

ويبحث البلوجرانا برئاسة خوان لابورتا تعزيز وسط ملعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها جافي.

جدير بالذكر أن جافي سيحتاج للتدخل الجراحي، بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث سيغيب عن صفوف البارسا حتى نهاية الموسم الجاري.